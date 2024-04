Al termine della gara contro il Napoli, Daniele De Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso:

“Torniamo a casa con un pareggio utile, ma non utilissimo. Peccato perché eravamo andati in vantaggio al 60esimo, però onestamente il campo ha detto che forse non meritavamo la vittoria, anche se quando arrivi così vicino alla vittoria devi gestire meglio il risultato, anche se poi per quanto avremmo potuto prendere gol anche prima abbiamo subito il pareggio con una rete abbastanza sfortunata. Abbiamo rimesso in piedi una partita che sembrava persa, l’abbiamo difesa nell’ultimo assalto con il grande cuore che ha contraddistinto questa squadra, il salvataggio di Mancini all’ultimo è il simbolo dello spirito di questa squadra, fermo restando che bisogna fare molto meglio”.

Se è mancato qualcosa, cosa è mancato?

“Un po’ di consapevolezza e lucidità nel far girare la palla secondo me, c’erano tanti spazi dietro alla loro linea di centrocampo per fargli male, l’avevamo preparata così ma c’è mancata un po’ di brillantezza da questo punto di vista. Ci è mancata la forza di battere una squadra così forte, perché può capitare che a fine campionato manchino un po’ di forze, e se incontri una squadra così forte, e il Napoli penso sia la più forte insieme all’Inter, è difficile”.

Tra l’altro il pareggio arriva su un bell’assist di Ndicka. A che punto sono Lukaku e Smalling in vista del Leverkusen?

“Speriamo di riaverli, sono due situazioni diverse ma neanche troppo, vedremo in questi giorni. Speriamo di avere tutti quanti perché è un momento in cui servono le energie, speriamo di averli. Già nei prossimi giorni capiremo qualcosa di più”.