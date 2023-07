A pochi minuti dall’inizio del raduno giallorosso a Trigoria, dalle storie Instagram dell’allenatore portoghese, José Mourinho, appaiono le prime considerazioni sulla Roma che verrà. Disegnata con un 3-5-2, la formazione giallorossa deve fare i conti con i Nazionali, assenti fino al 17 luglio, come spiega la foto dello Special One, oltre che a Abraham e Kumbulla infortunati. In attesa di rinforzi dal mercato, il portoghese inizierà a lavorare con i calciatori presenti oggi al Fulvio Bernardini e ad inizio settimana prossima il gruppo sarà quasi al completo.