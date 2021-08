Mercato, Darboe rinnoverà con la Roma fino al 2026

Darboe e la Roma, avanti insieme. Il centrocampista guineano ed il club giallorosso hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Come riportato da Nicolò Schira, il classe 2001 prolungherà la permanenza nella Capitale fino al 2026. Darboe percepirà uno stipendio pari a 500.000 euro annui. In questa sessione di mercato c’era stato anche un interessamento dall’estero. L’Anderlecht aveva infatti fatto qualche sondaggio, trovando però la porta chiusa da parte della Roma.