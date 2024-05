Il Giornale (N. Schira) – Il Chelsea continua a corteggiare Victor Osimhen, ma non vorrebbe pagare la clausola da 130 milioni. Il numero 9 – non è un mister – sogna la Premier League e ha messo i londinesi in cima alla lista delle sue preferenze, poiché vorrebbe giocare nel club reso grande dal suo idolo Drogba e magari emularne le gesta. I contatti sull’asse Napoli-Chelsea sono già partiti da qualche settimana, ma c’è ancora distanza sulle cifre del cartellino.

Occhio quindi a un vecchio pupillo di Antonio Conte: quel Romelu Lukaku che farà presto ritorno a Londra dalla Roma, ma non rientra nei piani dei Blues. Big Rom potrebbe essere il sostituto ideale del nigeriano in una operazione da 90-100 milioni più appunto il cartellino del goleador (firmerebbe un triennale), che proprio Conte ha saputo sfruttare e valorizzare al massimo ai tempi dell’Inter. Tanto che il belga tornerebbe volentieri alle sue dipendenze.