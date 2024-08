Arnaut Danjuma ha già segnato due gol per il Villarreal in questo inizio di stagione, ma c’è la concreta possibilità che il calciatore possa giocare lontano dalla massima serie spagnola. Secondo quanto riportato da Vi.nl, la Roma sta lavorando per acquisire il 27enne olandese, il cui contratto scade a metà 2026.

Il fatto che il club giallorosso stia bussando alla porta per il Danjuma in questa fase del mercato ha a che fare con l’imminente trasferimento di Tammy Abraham al Milan. La partenza dell’attaccante inglese dà ai giallorossi spazio per inserire un’ala sinistra, posizione per la quale Danjuma è decisamente in pole. Stephan El Shaarawy è attualmente l’unica vera ala sinistra nella Roma. Anche il Lille cerca l’attaccante che potrebbe essere preso in prestito. Mercoledì sera i francesi sperano di qualificarsi alla fase a gironi di Champions League, e questo potrebbe influenzare il mercato in entrata.