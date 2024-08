Prosegue la trattativa tra Roma e Milan per lo scambio Abraham-Saelemaekers. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano le due società torneranno a parlare domani, giovedì 29 agosto 2024, per concordare i dettagli chiave dell’operazione. Entrambi i giocatori vogliono il trasferimento, la struttura dell’accordo per lo scambio è in fase di discussione, e ai giallorossi andrà un conguaglio superiore ai 10 milioni.