Memphis Depay è in attesa di un nuovo club. L’attaccante della nazionale olandese è a parametro zero dopo il mancato rinnovo del contratto con l’Atlético Madrid. Diverse società ora sono interessate al classe ’94, e tra queste, come riportato da VoetbalInternational, c’è anche la Roma. Oltre ai giallorossi sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Porto e diversi club di Premier League, mentre nelle scorse settimane l’olandese aveva rifiutato le avance dalla MLS e dal PSV.

I club interessati vogliono sfruttare l’opportunità di ingaggiare l’attaccante libero, senza pagare una quota di trasferimento, e il profilo di Depay farebbe al caso della Roma soprattutto in vista dell’eventuale partenza di Paulo Dybala.