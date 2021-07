Mercato, dall’Inghilterra: Mourinho ha chiesto Vestergaard

Dopo la conferenza di presentazione, Josè Mourinho ha già pronta la lista dei desideri da consegnare a Tiago Pinto per il mercato d’entrata. Secondo quanto riportato dal The Athletic, l’allenatore portoghese avrebbe chiesto Jannik Vestergaard. Il difensore classe 1992, in forza al Southampton, sta stupendo tutti in questo Europeo tanto che è riuscito ad arrivare fino alla semifinale insieme alla sua Danimarca. Vestergaard è seguito anche dal Tottenham: può partire con un’offerta intorno ai 18 milioni.