Mercato, dall’Inghilterra: interessa El Ghazi. L’Aston Villa chiede 15 milioni

Nome nuovo per l’attacco giallorosso. Secondo quanto riportato da Football Insider, la Roma sarebbe interessata a Anwar El Ghazi. L’Aston Villa, proprietaria del cartellino, è disposto a lasciarlo partire per una offerta intorno ai 15 milioni. Il club giallorosso però starebbe preparando un’offerta di 12 milioni di sterline, non sufficiente per acquistare l’attaccante. Ecco che l’aiuto nella trattativa potrebbe arrivare dal procuratore del giocatore: Jorge Mendes, stesso procuratore di José Mourinho.