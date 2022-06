Mercato, dall’Argentina: la Roma mette gli occhi su Arthur. La Juventus non vuole cederlo

Trovano conferme in Argentina le indiscrezioni a proposito di un interessamento nei confronti Arthur della Juventus. Il centrocampista era stato più volte accostato ai giallorossi nell’ambito della trattativa Zaniolo, e secondo quanto riferisce Cesar Luis Merlo il club di Trigoria e la Juventus avrebbero già parlato del classe ’96. I bianconeri, però, non vorrebbero privarsi del giocatore dopo averlo messo a bilancio per 72 milioni di euro, nell’ambito dell’affare che coinvolse anche Pjanic. Poco importa, dunque, che Arthur non sia titolare: registrare una pesante minusvalenza sul cartellino del brasiliano è un’ipotesi che la Juventus non percorrerebbe.

🚨La Roma puso sus ojos en Arthur Melo.

*️⃣Mourinho ve en él a un futbolista que le podría dar muchas soluciones por sus variantes de juego.

*️⃣Hubo charlas con la Juventus, que en principio no quiere soltarlo porque invirtió €72M en él, pese a que para Allegri no es titular. pic.twitter.com/ktYaA8A6GZ — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 26, 2022