Javier Pastore è pronto a lasciare la Roma. L’argentino spera di trovare un altro club europeo pronto a dargli una chance. In caso contrario potrebbe pensare di trasferirsi in Mls, Qatar o tornare in patria. Secondo quanto riportato da La Voz, Pastore sarebbe monitorato dal Boca Juniors, che sta seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione del giocatore della Roma. L’ex PSG spera ancora di convincere Mourinho a dargli una chance.