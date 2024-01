Uno dei nomi affiancati alla Roma in queste prime settimane di calciomercato è quello di Caglar Soyuncu. Tuttavia, il possibile rinforzo per la difesa giallorossa avrebbe raggiunto in queste ore un accordo con il Fenerbahce, a riportarlo è il portale turco Fanatik. L’attuale giocatore dell’Atletico Madrid aveva una bozza di trattativa anche con il Porto, ma decisiva è stata la volontà di tornare in patria. Il suo arrivo a Istanbul è previsto in serata.