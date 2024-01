Giornata di grandi decisioni a Trigoria. Mourinho ha lasciato il centro sportivo Fulvio Bernardini questa mattina, in seguito al comunicato stampa della società. Alle 13.40 è stato invece annunciato il suo successore: Daniele De Rossi. L’ex capitano giallorosso ha varcato questo pomeriggio le porte di Trigoria in veste di allenatore e sta dirigendo in questi minuti la sua prima sessione di allenamento. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, non ci sarà una conferenza stampa di presentazione. De Rossi infatti risponderà alle domande dei cronisti direttamente venerdì, giorno in cui si terra la consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l’Hellas Verona.