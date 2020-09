La Roma sta cercando un nuovo centrale di difesa nel caso in cui la trattativa per Chris Smalling non si sblocchi definitivamente. Come riportato dal portale turco hurriyet.com.tr, i giallorossi avrebbero inviato alcuni emissari a Istanbul all’inizio della settimana che avrebbero prima formulato un’offerta per Marcao del Galatasaray da 12 milioni più bonus, per poi alzarla successivamente a 13. La richiesta del Galatasaray è di 15 milioni di euro.