A differenza del resto d’Europa in Turchia il mercato è ancora aperto. I club turchi, tra cui il Galatasaray, avranno tempo fino al 15 settembre per completare e rafforzare le proprie squadre. Secondo quanto riportato dal portale turco hurriyet.com, Zeki Celik è finito nel mirino del Galatasaray per rinforzare il ruolo della fascia destra. La Roma, tuttavia, ha già declinato l’offerta: Mourinho non ha intenzione di far partire l’ex Lille arrivato nella Capitale solo un anno fa per 7 milioni di euro.