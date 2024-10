Il Galatasaray punta Paulo Dybala. La Joya – già al centro di numerose discussioni durante il calciomercato estivo – è tornato a far parlare di sé come un possibile calciatore uscente dalla Roma. Secondo quanto riportato dal portale turco FotoMac.com, infatti, il Galatasaray vuole fare di tutto per portare Dybala ad Istanbul. Il club avrebbe già programmato un incontro con gli agenti dell’argentino durante la sosta delle Nazionali. Non è esclusa una sua partenza già nella sessione invernale di calciomercato.