La Roma è tornata a Trigoria per preparare la nuova stagione. Dopo la consueta seduta di allenamento, i giallorossi si sono sfidati in una partitella. In questa occasione ad aver vinto è stata la squadra bianca, composta da Matic, Solbakken, Mancini, Aouar e Svilar. Il centrocampista giallorosso ha esultato così su Instagram, dando il benvenuto al nuovo arrivato:

“Prima partitella, prima vittoria. Benvenuto nella famiglia giallorossa Aouar”.