Mercato, dalla Spagna: Zidane ha chiesto al Real Madrid di trattenere Borja Mayoral

Sembrava tutto fatto per Borja Mayoral alla Roma. Le voci sul possibile arrivo dell’attaccante spagnolo della nazionale Under 21 si facevano sempre più forti col passare delle ore. La trattativa sembrava ai dettagli e la Roma avrebbe avuto il suo vice Dzeko per questa stagione. L’attaccante spagnolo avrebbe dovuto rinnovare il contratto con in blancos per poi passare in prestito di 3 milioni con diritto di riscatto a 9 milioni in giallorosso. A frenare tutto però è l’allenatore del Real. Secondo quanto riporta El Chiringuito TV, Zidane ha deciso di trattenere Borja al Real Madrid. Il tutto a pochi giorni dalla fine del mercato complica i piani della Roma che magari potrebbe virare sul partente Jovic.