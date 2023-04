L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo avrebbe messo nel mirino José Mourinho per il dopo Rudi Garcia, proponendo allo Special One 100 milioni in due anni. Secondo il quotidiano spagnolo AS, Mou sarebbe il preferito del club arabo e ritroverebbe CR7, dopo l’esperienza al Real Madrid. Non solo il club, l’offerta comprenderebbe anche la nazionale saudita e renderebbe il portoghese l’allenatore più pagato al mondo.