Neto, portiere in forza al Barcellona, potrebbe essere uno dei nomi per la porta della Roma. I giallorossi starebbero pensando all’ex Fiorentina con la formula del prestito in caso di addio di Pau Lopez. Sul classe ’89 ci sarebbe però anche la concorrenza di Inter e Milan. Intanto il suo agente si trova già a Milano. Lo riporta sport.es.