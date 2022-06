Lavori in corso nel centrocampo della Roma. Dopo Matic, ed in attesa di Frattesi, da Trigoria si cerca un altro rinforzo per la mediana. La prima scelta è Houssem Aouar. In scadenza nel 2023 con il Lione, la strada al 23enne francese è ostacolata dal Siviglia. Anche Monchi è infatti interessato al transpalpino. La Roma, però, si sarebbe già mossa offrendo 17 milioni di euro. Lo scrive As.