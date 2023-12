La Roma continua la ricerca di un difensore centrale. Secondo quanto riportato dalla Bild, i giallorossi hanno messo gli occhi su Piero Hincapié del Bayer Leverkusen. Sul classe ’02 c’è una clausola di circa 70 milioni di euro, ed è molto forte l’interesse del Liverpool, ma non solo. C’è anche la concorrenza di Milan e Newcastle. Il difensore sta giocando principalmente in Europa League, mentre in Bundesliga ha collezionato solo 7 presenze.