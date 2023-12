Ultimo allenamento dei giallorossi prima della partenza per Bologna. La Roma partirà alle ore 17 verso l’Emilia-Romagna e domani alle 18 affronterà la formazione di Thiago Motta. Presenti nella rifinitura Mancini, Azmoun e Spinazzola: tutti e tre sono recuperati e saranno a disposizione di Mourinho. C’è anche Renato Sanches che dopo il ritorno dal 1′ con lo Sheriff vuole iniziare a trovare continuità. Non ci sarà Aouar che è out per un problema all’adduttore. Domani chance per Belotti che avrà il peso dell’attacco sulle spalle. Lukaku sarà out per squalifica e tornerà col Napoli. Dybala invece può tentare un recupero in extremis con la Juve, ma è molto difficile.

