Mats Hummels starebbe riflettendo sul suo futuro. Come riportato da Sky Sport Germania, il centrale ex Borussia Dortmund, avrebbe informato la società, con la quale ha contatti costanti, di essere disposto a prendere in considerazioni offerte di altri club. Il tedesco vorrebbe un minutaggio superiore e se non lo avesse con Ranieri potrebbe aprire al trasferimento o al ritiro.

Foto: [Michael Campanella] via: [Getty Images]