“Il centrocampista della Roma Tommaso Baldanzi, causa indisponibilità per la partita contro l’Ucraina, ha fatto rientro nella Capitale”, con queste parole, la FIGC comunica che il trequartista giallorosso, Tommaso Baldanzi, ha lasciato il ritiro della Nazionale under 21. Dopo essere stato in panchina per tutto il match amichevole con la Francia, non sarà a disposizione del ct Carmine Nunziata per la sfida del 19 novembre con l’Ucraina.

Foto: [Alessandro Sabattini] via: [Getty Images]