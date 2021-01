Mercato, dalla Francia: al via i colloqui tra Nzonzi e la Roma per la rescissione

Steven Nzonzi, calciatore del Rennes in prestito dalla Roma, potrebbe rescindere il proprio contratto. L’accordo del prestito con i giallorossi durerà fino al prossimo 30 giugno ma ora in Francia si parla di un possibile approdo definitivo del centrocampista.

Per farlo, come riporta footmercato.net, nei prossimi giorni inizieranno i colloqui per la rescissione del contratto che lega il mediano alla Roma fino al 2022. Nuovo scenario, dunque, per il francese bocciato in maniera unanime dai romanisti.