Houssem Aouar, centrocampista della Roma, è impegnato con la propria Nazionale – l’Algeria – in vista dell’inizio della Coppa d’Africa. Il giallorosso è partito in panchina nella sfida amichevole contro il Burundi ed è entrato in campo solo al 72′, prendendo il posto di Bennacer. L’Algeria ha battuto 4-0 i padroni di casa avvicinandosi così nel migliore dei modi al primo appuntamento ufficiale in programma per il 15 gennaio: l’avversario stavolta starà l’Angola.