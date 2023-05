Mercato, dalla Francia: il PSG avvia i contatti con Mourinho, alternativa Thiago Motta

Il PSG avrebbe iniziato a programmare la prossima stagione. Il presidente Al-Khelaifi avrebbe avviato i contatti con José Mourinho per portare il tecnico portoghese a Parigi la prossima stagione. Stando a quanto riportato da Footmercato.net, il presidente del club francese vorrebbe il tecnico portoghese alla guida della sua squadra, ma ci sarebbero dei dubbi sul carattere del tecnico portoghese. Mou ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024, ma le voci su un suo addio sono sempre più frequenti. L’alternativa per la panchina parigina sarebbe Tiago Motta, mentre per il campo il preferito dai francesi è Amrabat.