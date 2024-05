Nell’anticipo delle 12:30 si sono affrontante Lazio ed Empoli in un Olimpico quasi gremito.

La partita seppur equilibrata già alla fine del primo tempo pendeva a favore dei padroni di casa, che hanno trovato il vantaggio nel recupero grazie a Patric. La seconda frazione è stata completamente in mano ai toscani che però non sono riusciti a concludere in rete le varie azioni, anche per i meriti di Mandas. Nel finale è stato Vecino a chiudere la pratica siglando il raddoppio su una disattenzione della difesa ospite.