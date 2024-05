Pagine Romaniste – Dentro o fuori. La Roma di De Rossi, dopo l’eliminazione dall’Europa League subita contro il Bayer Leverkusen, vola a Bergamo per affrontare l’Atalanta di Gasperini. Per i giallorossi non è ammesso alcun passo falso in ottica qualificazione Champions: l’unico obiettivo è la vittoria. Il tecnico romanista si affiderà ad un 4-3-3 con Svilar tra i pali. A guidare la difesa saranno Mancini e N’dicka, con Kristensen e Angelino sulle corsie laterali. Redini del centrocampo affidate a Paredes, con Cristante e Pellegrini che agiranno ai suoi lati. In attacco spazio a Baldanzi, con Dybala che non è partito con la squadra a causa del mancato recupero dai problemi muscolari. Insieme a lui, dietro a Lukaku, ci sarà El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Miranchuk, Scamacca.

A disposizione: Musso, Rossi, Toure, Scalvini, Bakker, Zappacosta, Koopmeiners, Lookman, Adopo, Bonfanti, Palestra, Comi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Diffidati: Djimsiti, Hateboer, Kolasinac, Koopmeiners, Lookman.

Squalificati: –

Indisponibili: Toloi, Holm, Kolasinac.

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Llorente, Smalling, Celik, Aouar, Bove, Zalewski, Joao Costa, Azmoun, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini.

Squalificati: –

Indisponibili: Spinazzola, Dybala, Renato Sanches.