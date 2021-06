Mercato, dal Portogallo: Rui Patricio ad un passo. Offerti 10 milioni più 2 di bonus

Rui Patricio è sempre più vicino a diventare il nuovo portiere della Roma. L’estremo difensore portoghese, classe 1988 (33 anni), di proprietà del Wolverhampton, è una delle richieste di José Mourinho, alla ricerca di un portiere di esperienza per i giallorossi. Secondo quanto riporta Pedro Almeida su Twitter, l’offerta avanzata dalla Roma è di 10 milioni più di 2 di bonus.

Rui #Patricio is the new player of Roma. The Portuguese goalkeeper signs by the Italian club of around 10M€ + 2M€ bonus. ✍🏼🇵🇹 #transfers #asr #wwfc pic.twitter.com/PiOnW9gUlq

— Pedro Almeida (@pedrogva6) June 13, 2021