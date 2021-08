La Roma sta spingendo ancora forte per Tammy Abraham. La situazione sta andando verso il club capitolino con l’ottimismo che cresce col passare del tempo. Come riporta Sky Sport il general manager giallorosso resterà ancora a Londra per un giorno e non rientrerà nella Capitale. Nel caso che la trattativa non si sblocchi, allora si virerà su altri nomi. Sul giocatore c’è sempre l’Arsenal che lavora nell’ombra, ma in queste ora i Gunners hanno perso delle posizioni rispetto alla Roma.