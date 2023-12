Come riportato da Relevo, continuano i contatti tra la Roma e l’entourage di Leonardo Bonucci. L’ex difensore della Juventus, ora all’Union Berlino, vorrebbe tornare in Serie A, spinto anche dal desiderio di riconquistare punti nelle gerarchie di Luciano Spalletti. E sarebbe stato proprio il ct dell’Italia a consigliare al classe ‘87, di tornare nel campionato nostrano per provare a conquistare una maglia ad Euro2024. Mourinho avrebbe dato il suo consenso all’operazione, ma prima i giallorossi valutano altri profili, come quello di Kherer del West Ham.