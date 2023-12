La Roma vuole regalare un rinforzo in difesa a Mourinho, soprattutto in virtù del fatto che del possibile rientro di Smalling non trapelano notizie e a gennaio Ndicka partirà per la Coppa D’Africa. Secondo quanto riportato dal The Mirror, sarebbe stato proprio lo Special One a chiedere Trevoh Chalobah, centrale di proprietà del Chelsea. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese sarebbe già andato in scena un primo incontro con il club inglese e la Roma.

Quest’anno, con l’arrivo di Mauricio Pochettino, il giocatore non ha ancora visto il campo e proprio per questo motivo un suo addio a gennaio appare tutt’altro che complicato da immaginare.