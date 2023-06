Tiago Pinto continua a dialogare con la Premier League. Questa volta con il Bournemouth, ma non per Matias Vina. Il club inglese starebbe infatti trattando Justin Kluivert, nel Valencia in prestito durante la scorsa stagione. L’ala olandese sarebbe tra gli obiettivi del club, anche con Iraola in panchina come nuovo allenatore. Come riportato da Fabrizio Romano, i contatti proseguono e la possibilità di chiudere la cessione a titolo definitivo è concreta.

Negotiations continue between Bournemouth and AS Roma for Justin Kluivert. Dutch winger remains a key target also with Iraola as new coach. 🔴🍒 Talks ongoing for permanent transfer; it remains concrete possibility. pic.twitter.com/7hEUbnTfey — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2023