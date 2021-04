Dopo la notizia dell’esonero di José Mourinho come tecnico del Tottenham, il club inglese pensa al suo sostituto. Secondo quanto riporta calciomercato.it, gli Spurs avrebbero avviato i contatti con Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, ex Juventus, era anche uno dei nomi in pole per sostituire Paulo Fonseca sulla panchina della Roma la prossima stagione. L’agente del tecnico inoltre, Fali Ramadani, è in Italia e non è da escludere una tappa nella Capitale.