Mercato, contatti ben avviati tra l’agente di Florenzi e l’Atalanta

Alessandro Florenzi è in prestito al Valencia, ma a breve farà il suo ritorno alla Roma. Il terzino non rientra nei piani di mister Fonseca e quindi lui e il suo agente, Alessandro Lucci, si stanno guardando intorno. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira ci sarebbero dei contatti ben avviati con l’Atalanta che vuole con forza l’ex numero 24 giallorosso.

Contatti molto ben avviati tra l'#Atalanta e l'agente Alessandro Lucci per il passaggio di Alessandro #Florenzi in nerazzurro per la prossima stagione. L'esterno rientrerà dal #Valencia e non rientra nei piani di Fonseca alla #Roma. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 10, 2020