La Roma sta per sistemare definitivamente la fascia destra. Presto a Karsdorp si aggiungerà Celik. L’esterno in forza al Lille in queste ultime ore si è avvicinato ai giallorossi e il trasferimento è ad un passo dalla conclusione. Il turco sposerà il progetto della Roma per poco meno di 7 milioni di euro più il 15% della futura rivendita. Al giocatore 2 milioni di euro più bonus. Nella trattativa anche Ebrima Darboe. Lo riporta Il Tempo.