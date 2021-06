Il Messaggero – Leonardo Spinazzola continua ad attirare su di sé l’attenzione degli osservatori a suon di prestazioni positive messe in mostra con la maglia della nazionale. Non ci sarebbe infatti solo il Real Madrid – accostato negli ultimi giorni al classe ’93 – sul laterale della Roma. Per lui ci sarebbe anche il Chelsea, che ci ha fatto un pensierino per sostituire un suo compagno in nazionale, Emerson Palmieri.