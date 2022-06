Dopo un colpo in entrata, uno in uscita. Stando a quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto del sito spagnolo Relevo, Carles Perez è sul mercato e per l’ex Barcellona sembra essersi fatto avanti il Villareal. La sua cessione potrebbe sbloccare la trattativa per Solbakken del Bodo Glimt.