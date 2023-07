La chiave per convincere gli Hammers a privarsi di Scamacca potrebbe essere Armando Broja, attaccante ventunenne di proprietà del Chelsea. Un’operazione da circa 35 milioni, come sostenuto da La Gazzetta dello Sport volta a rafforzare il reparto offensivo di Moyes che a breve potrebbe vantare 5 prime punte: Antonio, Ings, Broja e Scamacca. Proprio l’eccesso di attaccanti in rosa potrebbe spingere la dirigenza britannica ad aprire alla cessione del centravanti italiano. La formula rimarrebbe a meno di sorprese quella del prestito con diritto di riscatto, preferibilmente con la possibilità di trasformare il diritto in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Un’ipotesi sulla quale spinge la dirigenza romanista per assicurarsi l’attaccante del proprio futuro.