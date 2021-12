Il Vicenza sta cercando elementi da inserire in rosa e tentare la salvezza nel campionato di Serie B. L’impresa per Balzaretti, diventato da poco direttore sportivo, non è facile. Spesso si è affacciato in zona Roma per dei rinforzi ed anche ora accade ciò. Come riportato da Il Giornale di Vicenza l’ex giallorosso ha messo gli occhi su Edoardo Bove. I capitolini potrebbero anche accettare per far crescere il ragazzo che sicuramente al Vicenza giocherebbe con più continuità.