La Gazzetta dello Sport – Biraghi e la Roma è un’idea che prende forma. L’ex esterno sinistro dell’Inter, ora tornato alla Fiorentina, sta pensando ad un trasferimento in giallorosso e la società capitolina valuta di fare un’offerta ad un laterale tutta fascia che tornerebbe utile per il nuovo 3-4-2-1 di Fonseca. Il nuovo scambio con la Viola, ancora con Dalbert, probabilmente non si farà e quindi Biraghi è libero di scegliere la sua nuova destinazione.