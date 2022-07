La Roma cerca un attaccante che possa far rifiatare Tammy Abraham. Tiago Pinto cerca un colpo low-cost e uno dei centravanti a buon mercato è Andrea Belotti, svincolatosi dal Torino. Come riporta Dazn, il dirigente portoghese ha avuto dei contatti con l’entourage del classe 1993. José Mourinho apprezza le qualità dell’ex granata e la priorità del ragazzo sarebbe quella di rimanere in Serie A nonostante l’offerta triennale del Monaco.