Mercato, anche la Real Sociedad su Svilar

La Real Sociedad si inserisce nella corsa per Mile Svilar. Il portiere serbo, classe 1999, non rinnoverà il suo contratto con il Benfica ed è pronto a lasciare il club portoghese a parametro zero in estate. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il calciatore potrebbe decidere già questa settimana se accettare la proposta della Roma, ma i giallorossi devono fare attenzione anche alla Real Sociedad. La società spagnola si è inserita negli ultimi giorni con insistenza, avendo dalla sua la possibilità di poter garantire al portiere più spazio nell’immediato rispetto a quello che troverebbe in giallorosso.