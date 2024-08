Il futuro di Abraham sembra essere sempre più lontano dalla Capitale. Nelle scorse settimane si è parlato più volte dell’interesse del Milan, che però non sembra disposto a sborsare la cifra richiesta dalla Roma. Ai giallorossi sarebbero stati offerti alcuni giocatori rossoneri che tuttavia non hanno entusiasmato Ghisolfi e co. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, alla Roma piace Okafor, ma il Milan non sarebbe disposto a inserirlo nell’eventuale operazione per l’attaccante inglese.