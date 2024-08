I terreni a Pietralata di proprietà di Roma Capitale, utili alla realizzazione del nuovo stadio della Roma, sono di nuovo liberi da quest’oggi: il Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale ha risolto stamani le occupazioni delle quattro aree interessate che comprendono diversi manufatti esterni. Tramite l’ufficio di recupero degli immobili non ERP, il Dipartimento ha organizzato un intervento strutturato, coinvolgendo venti unità di Polizia Locale, tre squadre di RpR per i rilievi esterni, una squadra di RpR per rilievi interni, l’ufficio tecnico dell’ispettorato edilizio del Municipio IV e i servizi sociali dello stesso Municipio.

“Continua il nostro impegno affinché l’iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma possa proseguire agevolmente. Oggi abbiamo coordinato un intervento delicato, strategico per questa grande opera, liberando una zona di proprietà di Roma Capitale molto estesa per consentire le indagini e gli interventi necessari alla costruzione del nuovo stadio. Ringrazio tutte le istituzioni per la sinergia e, in particolare, i servizi sociali del Municipio IV con cui ci stiamo occupando dei casi fragili”. Così, in una nota, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi.

