Mercato, Alessio Riccardi vicino al Teramo in prestito

Alessio Riccardi sta per essere piazzato. Il centrocampista, che nell’ultima stagione ha giocato al Pescara (8 presenze in campionato lo scorso anno senza segnare), è vicino al trasferimento al Teramo in prestito. Lo riporta Gianluigi Longari di Sportitalia. Altro giro di prestito per Riccardi che sembrava vicino all’esplosione nel calcio dei grandi. Ottime le sue prestazioni con la Primavera della Roma quando, nella stagione 19/20, fece 19 presenze condite da ben 11 gol.