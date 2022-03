Mercato, accordo verbale con Svilar. Il portiere è sempre più vicino alla Roma

Mile Svilar sembra essere sempre più vicino alla Roma. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano su Twitter, i giallorossi sono a lavoro per completare la trattativa e ci sarebbe già un accordo verbale con il portiere serbo, pronto a trasferirsi nella Capitale a parametro zero (il suo contratto con il Benfica scadrà il 1 luglio). Restano da limare alcuni dettagli relativi all’indennizzo da concordare al club portoghese, poi l’estremo difensore sarà libero di firmare con la Roma.

AS Roma are working to complete Mile Svilar signing in the coming days. Verbal agreement already in place with Serbian goalkeeper to join as free agent. 🇷🇸🤝 #transfers

It's just matter of compensation to be agreed with Benfica, then Svilar will be prepared to sign with Roma.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2022