Trovato l’accordo per il trasferimento, questa volta definitivo dopo il prestito della scorsa stagione, di Carles Perez. Il fantasista spagnolo, arrivato a Roma nel 2020 per 15 milioni di euro dal Barcellona, si appresta a tornare in Spagna, al Celta Vigo. Tiago Pinto ha trovato l’accordo su una base di 5,2 milioni di euro, con il 5% sulla futura rivendita. Operazione importante per le casse giallorosse, rientrare, con questa cessione, nei 30 milioni imposti dall’Uefa. Lo riporta Sky Sport.